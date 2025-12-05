Lucia Mascino chiude Flautissimo con Teresa la notte

La 27esima edizione di Flautissimo, il festival diretto da Stefano Cioffi e organizzato dall’Accademia Italiana del Flauto, si avvia alla conclusione con un doppio appuntamento con Lucia Mascino in prima assoluta con Teresa la notte. Appuntamento mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre al Teatro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

