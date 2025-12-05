Luci soffuse e mongolfiere decorative il bagnino lancia il mare d' inverno con una speciale struttura

Sabato, 6 dicembre, segna l’inizio di una nuova e affascinante avventura firmata dai fratelli Mirko, Danilo e Cristian Ricci. Una sfida nata dall’ascolto delle esigenze del territorio e dei visitatori: vivere la spiaggia tutto l’anno e trasformarla in un luogo capace di emozionare anche fuori. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

