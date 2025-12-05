Luci e canzoni natalizie | un pomeriggio d' incanto al centro commerciale

Domenica 7 dicembre si vie la magia di un "Natale d’In.Canto" al centro commerciale le Maioliche di Faenza. Dalle 16.30 scatta un pomeriggio speciale nel Villaggio dei Dolcetti, tra luci, canzoni natalizie e tutta l’emozione dei canti sotto l’albero.Un’esperienza pensata per grandi e piccini, per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

