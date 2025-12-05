Luci di Natale pericolose a Porta di Ponte | i proprietari diffidano il Comune

Luminarie natalizie ancorate agli elementi decorativi di Porta di Ponte: i proprietari di uno dei due edifici storici hanno diffidato il Comune e la ditta che ha curato le installazioni a rimuovere il tutto entro cinque giorni. Per il fissaggio delle luci di Natale è stato utilizzato del fil di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

