lucchese senza freni

Archiviata la rotonda vittoria contro una "ruvida" Sestese, che ha catapultato la Lucchese direttamente in finale regionale di Coppa Italia di Eccellenza – contro la Sangiovannese (che Riad salterà perché squalificato per un turno dopo l’ammonizione di mercoledì sera –, è di nuovo campionato con la complicata trasferta di Perignano. E, come era prevedibile, visti i precedenti, i rossoneri non potranno contare sull’apporto dei propri tifosi, in base alle disposizioni prese dalla Prefettura di Pisa e dal commissariato di Pontedera. Il motivo? Quello solito, relativo all’ordine pubblico. Pazienza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

