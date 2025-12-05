Lucchese senza freni
Archiviata la rotonda vittoria contro una "ruvida" Sestese, che ha catapultato la Lucchese direttamente in finale regionale di Coppa Italia di Eccellenza – contro la Sangiovannese (che Riad salterà perché squalificato per un turno dopo l’ammonizione di mercoledì sera –, è di nuovo campionato con la complicata trasferta di Perignano. E, come era prevedibile, visti i precedenti, i rossoneri non potranno contare sull’apporto dei propri tifosi, in base alle disposizioni prese dalla Prefettura di Pisa e dal commissariato di Pontedera. Il motivo? Quello solito, relativo all’ordine pubblico. Pazienza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
È arrivata la ZXmoto 820 RR! Una 3 cilindri da 819 cc capace di arrivare fino a 150 CV, con ciclistica in alluminio, sospensioni Öhlins e freni Brembo Stylema Solo 170 kg e un look da vera racer da pista Tu cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
Lucchese senza freni - Archiviata la rotonda vittoria contro una "ruvida" Sestese, che ha catapultato la Lucchese direttamente in finale regionale di Coppa Italia di Eccellenza – contro la Sangiovannese (che Riad salterà pe ... Come scrive sport.quotidiano.net
Camion senza freni finisce tra due palazzi: ferito l'autista - Un incidente spettacolare che poteva avere conseguenze ben più importanti quello verificatosi a metà mattinata a Napoli con un camion che a causa della improvvisa rottura dei freni ha preso velocità ... Secondo ansa.it
Corsa senza freni per camion in centro Napoli, panico e 3 feriti - che poteva avere conseguenze ben più gravi quello verificatosi a metà mattinata a Napoli con un camion che a causa ... Come scrive notizie.tiscali.it
Lucchese - La nuova occasione. Pirozzi: "Occhio alla Larcianese" - Zenith frena nell’anticipo, rossoneri possono accorciare. Da msn.com