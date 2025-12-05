Lucca Magico Natale prende vita il mercatino tipico in piazza San Frediano

Lucca, 5 dicembre 2025 - Sabato 6 dicembre si accende uno dei simboli più autentici del Natale lucchese: in piazza San Frediano prende vita il mercatino tipico, promosso da CNA, Confartigianato e Confesercenti, con le caratteristiche baite di legno. Un’iniziativa che dà risalto all’identità della città, con gli artigiani e i commercianti del territorio protagonisti di uno spazio che offrirà prodotti tipici, creatività locale e atmosfere calde e tradizionali fino al 6 gennaio. Un appuntamento che diventa il baricentro dell’intero fine settimana e che si inserisce nel più ampio percorso diffuso coordinato dall’amministrazione comunale per Lucca Magico Natale, capace, anche quest’anno, di trasformare il centro storico in un grande racconto luminoso fatto di installazioni d’autore, musica e appuntamenti per tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca Magico Natale, prende vita il mercatino tipico in piazza San Frediano

