Mentre corre crea poesie dedicate alle località montane della Valtellina che raggiunge e ogni verso conquista i residenti della valle e il popolo del web facendo incetta di like e di emozioni. È lui il poeta runner valtellinese, Luca Della Vedova 52 enne di Tirano, in arte "Lupo", cuore grande e generoso, che percorrendo le malghe della Valtellina, fra il mandamento tiranese e sondriese, scrive singolari poesie che decanta direttamente sul luogo una volta raggiunta la meta facendo video condivisi sui social per far scoprire ed apprezzare posti poco conosciuti, ma dalla bellezza straordinaria. Molte rivolte alle piccole perle montane di Villa di Tirano come Ramaione, Frantelone, Lughina o di Baruffini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luca, il runner della poesia. Decanta la montagna in rime