Luca il runner della poesia Decanta la montagna in rime
Mentre corre crea poesie dedicate alle località montane della Valtellina che raggiunge e ogni verso conquista i residenti della valle e il popolo del web facendo incetta di like e di emozioni. È lui il poeta runner valtellinese, Luca Della Vedova 52 enne di Tirano, in arte "Lupo", cuore grande e generoso, che percorrendo le malghe della Valtellina, fra il mandamento tiranese e sondriese, scrive singolari poesie che decanta direttamente sul luogo una volta raggiunta la meta facendo video condivisi sui social per far scoprire ed apprezzare posti poco conosciuti, ma dalla bellezza straordinaria. Molte rivolte alle piccole perle montane di Villa di Tirano come Ramaione, Frantelone, Lughina o di Baruffini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il nostro report della 54esima edizione della A pèè in Brüghea organizzata dalla Atletica San Marco Busto Arsizio, con i video del Presidente Marco #Clivio e del Vicesindaco Runner Luca #Folegani - facebook.com Vai su Facebook
Luca, il runner della poesia. Decanta la montagna in rime - Mentre corre crea poesie dedicate alle località montane della Valtellina che raggiunge e ogni verso conquista i residenti della valle e il popolo del web facendo incetta di like e di emozioni. Si legge su ilgiorno.it
Luca Traini in carcere partecipa a una sfida di poesia e arriva terzo - Luca Traini, il 32enne di Tolentino (Macerata), condannato in via definiva a 12 anni di carcere per strage, con l'aggravante dell'odio razziale per il raid di Macerata, tenta la strada della poesia. Da repubblica.it