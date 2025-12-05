Luca De Carlo a Come States? Europa patriottismo e la crisi del socialismo

Nella nuova puntata di Come States?, Eleonora Tomassi dialoga con il senatore Luca De Carlo alla vigilia di Atreju. Una conversazione franca su cosa significhi davvero parlare di “partito MAGA” in Europa: chi decide di cosa abbiamo bisogno, il Quirinale o il popolo? Si passa poi ai temi internazionali: dallo scandalo delle tangenti legate all'Ucraina al crollo del socialismo in Venezuela, dove Maduro è sempre più sotto pressione mentre Trump torna a dettare la linea americana. E naturalmente uno sguardo all'Italia: la postura internazionale del governo Meloni, le sfide della politica estera e il ruolo del patriottismo in un'Europa che spesso sembra volerlo archiviare. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Luca De Carlo a Come States? Europa, patriottismo e la crisi del socialismo

