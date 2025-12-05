Lozzo Atestino riapre il rinnovato Ufficio Postale
Ha riaperto questa mattina, venerdì 5 dicembre, l’ufficio postale di Lozzo Atestino. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Roma, finalizzati ad accogliere anche i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
