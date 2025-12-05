Lotto tecnico aumentano le vincite | ecco i nuovi numeri

Salernotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove vincite grazie al Lotto Tecnico dell'esperto Antonio Pioggia. Subito a segno la previsione degli abbonati con l'ambata 90 su Roma e il doppio ambetto 83-90 su Roma, e 23-85 su Torino al secondo colpo di gioco. Le previsioni BARI-PALERMO: ambata 60FIRENZE-GENOVA: ambata 46CAGLIARI-FIRENZE. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Estrazione Superenalotto, Lotto e 10eLotto: raffica di vincite in Lombardia - Nell’estrazione di giovedì 19 giugno centrati in Lombardia tre ambi da 10mila euro ciascuno sulla ruota di Palermo: uno a Milano in piazza della Repubblica, gli altri due a Pav ia i n via Cremona. Si legge su ilgiorno.it

Lotto e 10eLotto: centrate vincite da 103mila euro in Campania - 750 euro: la più alta nella regione, da 45mila euro, si è verificata a Pomigliano d'Arco, in ... Segnala ilmattino.it

Estrazione del Lotto e 10eLotto, in Lombardia vincite per 100mila euro - Milano, 19 agosto 2025 – In attesa della nuova estrazione di questa sera, martedì 19 agosto, di Lotto, Superenalotto e 10eLotto la Lombardia passa all’incasso. Da ilgiorno.it

Lotto, vincite in Toscana: centrata una tripletta da oltre 29mila euro - Il Lotto premia la Toscana e la dea bendata torna a baciare la nostra regione regalando una doppia vincita. Riporta lanazione.it

Lotto, in Puglia vincite per oltre 136mila euro: ecco dove - Nel concorso di martedì 7 ottobre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 136. quotidianodipuglia.it scrive

Lotto e Superenalotto, vincite in Campania: doppietta a Napoli e centrati tre “5” a Paestum, Acerra e Pomigliano d'Arco - Nell’ultima estrazione del Lotto, come riporta Agipronews, è stata centrata una doppietta a Napoli da oltre 26mila euro: una Cinquina Simbolotto regala una vincita da 16. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Lotto Tecnico Aumentano Vincite