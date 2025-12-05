Lotto tecnico aumentano le vincite | ecco i nuovi numeri

Nuove vincite grazie al Lotto Tecnico dell'esperto Antonio Pioggia. Subito a segno la previsione degli abbonati con l'ambata 90 su Roma e il doppio ambetto 83-90 su Roma, e 23-85 su Torino al secondo colpo di gioco. Le previsioni BARI-PALERMO: ambata 60FIRENZE-GENOVA: ambata 46CAGLIARI-FIRENZE. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Despar Ortisei – Secondo lotto lavori Proseguono le attività presso il punto vendita Despar di Ortisei con la rimozione dei banchi refrigerati Arneg per la stesura delle nuove dorsali delle linee di refrigerazione. Un intervento tecnico mirato, parte del più - facebook.com Vai su Facebook

Estrazione Superenalotto, Lotto e 10eLotto: raffica di vincite in Lombardia - Nell’estrazione di giovedì 19 giugno centrati in Lombardia tre ambi da 10mila euro ciascuno sulla ruota di Palermo: uno a Milano in piazza della Repubblica, gli altri due a Pav ia i n via Cremona. Si legge su ilgiorno.it

Lotto e 10eLotto: centrate vincite da 103mila euro in Campania - 750 euro: la più alta nella regione, da 45mila euro, si è verificata a Pomigliano d'Arco, in ... Segnala ilmattino.it

Estrazione del Lotto e 10eLotto, in Lombardia vincite per 100mila euro - Milano, 19 agosto 2025 – In attesa della nuova estrazione di questa sera, martedì 19 agosto, di Lotto, Superenalotto e 10eLotto la Lombardia passa all’incasso. Da ilgiorno.it

Lotto, vincite in Toscana: centrata una tripletta da oltre 29mila euro - Il Lotto premia la Toscana e la dea bendata torna a baciare la nostra regione regalando una doppia vincita. Riporta lanazione.it

Lotto, in Puglia vincite per oltre 136mila euro: ecco dove - Nel concorso di martedì 7 ottobre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 136. quotidianodipuglia.it scrive

Lotto e Superenalotto, vincite in Campania: doppietta a Napoli e centrati tre “5” a Paestum, Acerra e Pomigliano d'Arco - Nell’ultima estrazione del Lotto, come riporta Agipronews, è stata centrata una doppietta a Napoli da oltre 26mila euro: una Cinquina Simbolotto regala una vincita da 16. Da ilmattino.it