Lotto a Sant’Agata de’ Goti vinti più di 22mila euro

Fremondoweb.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa La Campania brinda con oltre 157mila euro in vincite, tra cui una tripletta da 45mila euro ciascuna Festa in Campania grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, il concorso di giovedì 4 dicembre 2025 ha regalato alla Regione 157.500 . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

