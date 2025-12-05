Lotto a Sant’Agata de’ Goti vinti più di 22mila euro
Comunicato Stampa La Campania brinda con oltre 157mila euro in vincite, tra cui una tripletta da 45mila euro ciascuna Festa in Campania grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, il concorso di giovedì 4 dicembre 2025 ha regalato alla Regione 157.500 . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
