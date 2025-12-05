Lotta allo spaccio di droga ricompensa al merito civile per sei carabinieri

Agrigentonotizie.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricompensa al merito civile da parte del Comune di Agrigento per sei militari si distinsero per professionalità e senso del dovere nell’operazione “Piazza pulita”, che portò allo smantellamento di un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga, anche nei confronti di minori, nel centro storico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

