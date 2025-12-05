Lotito minacciato per far cedere la Lazio | in 5 sotto indagine

Il presidente della squadra biancoceleste ha denunciato diversi episodi in relazione alle accuse. Lo scorso 11 giugno, ad esempio, sarebbe stato esposto uno striscione da un appartamento in piazza del Parlamento, con scritto "Lotito libera la Lazio". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lotito minacciato per far cedere la Lazio: in 5 sotto indagine,

