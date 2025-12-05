L' Oscar dello shopping accende le vetrine del centro storico sconti e buoni fino a 250 euro
Non ci sono soltanto le luminarie ad accendere il commercio clementino, c'è anche la luce delle idee, del network che diventa strategia. A Santarcangelo il connubio con i Luoghi dell'Anima partorisce anche quest'anno un ponte strategico tra la cultura itinerante del Festival e il commercio di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Il Taranto rescinde con Jeffery Imoh e Oscar Malltezi. La società rossoblù ha appena comunicato che i due attaccanti non faranno più parte del progetto ionico. Dunque il gruppo inizia a essere a sfoltito, così come annunciato negli scorsi giorni dal direttore sp - facebook.com Vai su Facebook
