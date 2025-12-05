L' Oscar dello shopping accende le vetrine del centro storico sconti e buoni fino a 250 euro

Non ci sono soltanto le luminarie ad accendere il commercio clementino, c'è anche la luce delle idee, del network che diventa strategia. A Santarcangelo il connubio con i Luoghi dell'Anima partorisce anche quest'anno un ponte strategico tra la cultura itinerante del Festival e il commercio di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

oscar shopping accende vetrineSantarcangelo: il Natale illumina le vetrine con l’Oscar dello shopping - Un ponte tra Festival e negozi del centro: premi, sconti, buono da 250 € e piatti speciali nei ristoranti ispirati al mondo del cinema. Lo riporta altarimini.it

