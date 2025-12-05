L' ordine Usa | L' Europa deve prendere il controllo della Nato entro il 2027

Gli Stati Uniti vogliono che l'Europa assuma il controllo della maggior parte delle capacità di difesa convenzionali della Nato entro il 2027. Questo messaggio, riferisce l'agenzia Reuters, sarebbe stato consegnato alle delegazioni europee riunite a Washington con lo staff del Pentagono per un. 🔗 Leggi su Today.it

Un’Europa senza Stato, frammentata tra ambizioni federaliste e sovranismi nostalgici, mentre le grandi potenze ridefiniscono l’ordine globale. Quali alternative ad un progetto UE fallito? https://loom.ly/lhHp8RY - facebook.com Vai su Facebook

Stabilità politica e conti in ordine: l’Europa certifica che l’Italia sta facendo bene e che quindi chiuderanno presto la procedura d’infrazione. Un ottimo risultato merito del lavoro che stiamo facendo. Vai su X

Perché l’Europa deve puntare su un’agenzia di rating indipendente dagli Usa - Un mercato unico dei capitali dovrebbe anche ridurre la dipendenza dalle banche e rendere l'Ue più resistente agli shock esterni. Come scrive milanofinanza.it

Usa-Europa: ora serve un nuovo patto - La scelta strategica di puntare sull'unità dell'Occidente come rotta da seguire nella tempestosa navigazione imposta oggi dalla crisi del vecchio ordine mondiale appare la più giusta e lungimirante. Scrive ilgiornale.it

Parolin: “Europa deve fare di più per la pace”/ “Anche USA e Cina siano protagonisti: bene Trump in Oriente” - Gli sforzi di pace che l'Europa deve aumentare, i richiami a Cina e Stati Uniti: la diplomazia della Chiesa con il cardinale Pietro Parolin IL RICHIAMO (TUTT’ALTRO CHE BANALE) AD UN MAGGIORE IMPEGNO ... Secondo ilsussidiario.net

USA vs UE/ “Trump alza ancora il prezzo: l’Europa deve “allearsi” con Africa e Asia” - La UE dovrebbe cambiarle, ma ora non può cedere agli USA Non gli è bastato imporre dazi al 15% alle merci europee che ... Lo riporta ilsussidiario.net

Usa: "Il Sud Europa deve fare di più per aiutare Kiev" - L'ambasciatore Usa presso la Nato, Matthew Whitaker, ritiene che gli alleati del Sud Europa debbano fare di più per aiutare militarmente l'Ucraina, specie attraverso l'iniziativa della ... Si legge su ansa.it

Vestager: "L'Europa non deve cedere agli Usa su regole digitali, no a sgravi tariffari condizionati" - L'ex commissaria europea Margrethe Vestager difende il Digital markets act e il Digital services act: l'Ue resiste alle pressioni degli Usa per allentare le regole digitali in cambio di sgravi su acci ... Secondo msn.com