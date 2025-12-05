L’operina di Floema fa il bis a Montemagno

Un gioco a premi e una curiosa e divertente opera in miniatura, in prima esecuzione e con un cast di giovani assai brillanti e disinvolti: questa la formula del nuovo incontro musicale di Floema. Dopo aver dilettato e divertito l’insolito e folto pubblico della città, e che li ha lungamente applauditi, nella sala Soci CoopFi di viale Adua mercoledì 3 dicembre, e all’ospedale San Jacopo ieri pomeriggio, si appresta ora a varcare i confini comunali per approdare nella Piana e in Montagna: oggi, venerdì 5 dicembre, alle 18.30, al Circolo Acli di Montemagno, sulle colline di Quarrata, e domani, sabato 6, al Circolo Ricreativo "L’Unione" di Tafoni a Maresca, sempre alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it