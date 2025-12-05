L' onorevole Nisini | Bene assoluzione Mugnai la difesa è sempre legittima
“L’assoluzione di Sandro Mugnai riafferma un principio che sosteniamo da tempo: la difesa è sempre legittima. I giudici hanno riconosciuto che Mugnai è intervenuto per proteggere la propria famiglia, in casa mentre il vicino, con una escavatrice, tentava di demolirla. La sentenza di oggi chiude. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
