Inter News 24 Bruno Longhi ha esaltato il giovane esterno dell’Atalanta, ora in prestito al Cagliari, che sembra essere finito nel mirino dell’Inter. Il giornalista Bruno Longhi si è lasciato andare ai microfoni di Radio Sportiva ad un commento su alcuni giovani talenti, tra cui spicca anche Marco Palestra, ragazzo in gran forma, accostato parecchio all’Inter nel corso degli ultimi giorni. Di seguito le parole del giornalista. SU BARTESAGHI «Noi continuiamo a dire che non nascono talenti, che la Nazionale si è impoverita, come mai, come mai. E poi vedo giocare questi due ragazzi. Bartesaghi si è preso l’eredità di Theo Hernandez e anche se non è Theo Hernandez quello che gli chiede Allegri lo fa in maniera non dignitosa, in maniera eccezionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Longhi esalta Palestra: « È fenomenale. Ecco che cosa sembra avere»