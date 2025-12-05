L’Oms chiede assistenza sanitaria per le coppie Lgbt non fertili

Nelle linee guida l’organizzazione sponsorizza la fecondazione in vitro, non menzionando sistemi più efficaci (ma che fanno girare meno denaro). E precisa: gli aiuti vanno estesi ai gay che non riescono ad avere bambini. Che l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) possa mettere fra parentesi la scienza e l’etica in favore di altri interessi, ideologici ma non solo, non è certo una novità. Tuttavia, le nuove linee guida globali sull’infertilità da poco - e per la prima volta - pubblicate appunto dall’Oms contengono passaggi che non possono non colpire, per quanto accompagnati anche da considerazioni di buon senso. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Oms chiede assistenza sanitaria per le coppie Lgbt «non fertili»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Federazione Cure Palliative chiede che ogni regione assicuri una rete di cure palliative, per non lasciare nessuna famiglia senza assistenza specialistica vicino a casa. Condividi per sostenere la nostra azione. #CurePalliativePediatriche #Sanità #FCP - facebook.com Vai su Facebook

Italiani all'estero: approvata la proposta di legge di Di Giuseppe (FdI) per garantire l'assistenza sanitaria - È stata approvata oggi, alla Camera dei Deputati, la proposta di legge che garantisce agli italiani all’estero il diritto ad accedere ... Lo riporta iltempo.it

Italiani all’estero, 2mila euro l’anno per l’assistenza sanitaria in Italia: la Camera approva. Solo il MAIE contrario - Passa alla Camera la proposta presentata dall’On. Da italiachiamaitalia.it

Assistenza sanitaria non urgente: dal 16 settembre c’è il 116117. Cosa è e come funziona il numero unico europeo - Firenze, 6 settembre 2024 – A partire dal 16 settembre 2024, nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, entrerà in funzione il nuovo numero unico europeo 116117, destinato a gestire le richieste di ... Riporta lanazione.it

Sistema Sanitario nazionale, 2.000 euro l’anno se ci si vuole curare in Italia - La proposta di legge a firma Fratelli d’Italia ha l’obiettivo di estendere il rilascio della tessera sanitaria nazionale a tutti gli italiani residenti all’estero ... Da msn.com

Welfare, nasce ‘OB Italia’, il nuovo fondo socio-sanitario che raggiungerà già 1 milione di cittadini - sanitaria integrativa promosso da AIFOS, Assoesercenti, Confimpreseitalia, ITALPMI, UCI, UNCI, ... Si legge su msn.com

I livelli di assistenza sanitaria diminuiscono in tutto il Paese. E si allarga il divario tra Nord e Sud - Nonostante i servizi degli ospedali migliorino, l’assistenza sul territorio e, soprattutto, i servizi di prevenzione come le vaccinazioni e gli screening peggiorano. Lo riporta ilfattoquotidiano.it