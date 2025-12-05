Lomagna l’incendio nella fabbrica della pizza | ' ' Torneremo più forti di prima' '

Lomagna (Lecco), 5 dicembre 2025 – L 'incendio è spento, ma il lavoro di messa in sicurezza e bonifica non è ancora terminato. I vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di ieri hanno hanno estinto il devastante e impressionante rogo divampato all'interno di una fabbrica di pizze a Lomagna. Hanno impiegato ore e dovuto utilizzare migliaia e migliaia di litri d'acqua. Hanno operato in condizioni estremamente difficili, per il fumo, il pericolo e la presenza di materiale infiammabile. Lomagna, brucia la fabbrica della pizza: ''Torneremo più forti di prima'' Verifiche in corso. “I vigili del fuoco stanno ora verificando le conseguenze dell’incendio all’interno dello stabilimento – spiegano da Roncalab, la società di produzione di pizze e pinse fresche e surgelate destinate all'Italia e all'estero -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

