Lomagna l’incendio nella fabbrica della pizza | ' ' Torneremo più forti di prima' '
Lomagna (Lecco), 5 dicembre 2025 – L 'incendio è spento, ma il lavoro di messa in sicurezza e bonifica non è ancora terminato. I vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di ieri hanno hanno estinto il devastante e impressionante rogo divampato all'interno di una fabbrica di pizze a Lomagna. Hanno impiegato ore e dovuto utilizzare migliaia e migliaia di litri d'acqua. Hanno operato in condizioni estremamente difficili, per il fumo, il pericolo e la presenza di materiale infiammabile. Lomagna, brucia la fabbrica della pizza: ''Torneremo più forti di prima'' Verifiche in corso. “I vigili del fuoco stanno ora verificando le conseguenze dell’incendio all’interno dello stabilimento – spiegano da Roncalab, la società di produzione di pizze e pinse fresche e surgelate destinate all'Italia e all'estero -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
https://www.monzatoday.it/cronaca/incendio-lomagna-roncalab.html - facebook.com Vai su Facebook
Incendio nello stabilimento RoncaLab di Lomagna (Lecco): vigili del fuoco al lavoro per 5 ore milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Lomagna, l’incendio nella fabbrica della pizza: ''Torneremo più forti di prima'' - Le fiamme nello stabilimento della Roncalab sono state spente, ma i vigili del fuoco sono ancora all'opera per le verifiche e la messa in sicurezza ... Come scrive ilgiorno.it
Incendio a Lomagna, brucia lo stabilimento che produce pizze Roncalab. La colonna di fumo visibile a chilometri di distanza - Dieci mezzi per spegnere le fiamme, domate nel pomeriggio, divampate nella ditta di alimentari lecchese. Segnala milano.corriere.it