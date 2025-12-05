L’Olimpia ritrova Brown Poeta amarcord Baskonia
Ritorna in scena l’Olimpia Milano dopo l’inusuale pausa che addirittura ha permesso qualche giorno di riposo. I biancorossi saranno in campo questa sera (20.30) ancora in trasferta a Vitoria. La notizia più importante è il rientro di Lorenzo Brown (nella foto) che, dopo svariati problemi muscolari, torna tra i convocati: ’ultima sfida giocata a Monaco il 14 ottobre. Nel frattempo è cambiato il mondo, non solo il coach, ma anche la cabina di regia ha preso una forma diversa con un Ellis in rampa di lancio. Così lo statunitense, come detto da coach Poeta, rientrerà gradualmente. Se poi tornerà “titolare“ o diventerà una sorta di “senior assistant“ nella crescita di Ellis, lo potrà dire solo il parquet. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
