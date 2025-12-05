La maledizione (o altro?) del centrocampo del Napoli che ha perso anche Lobotka. Non è rimasto più nessuno, c’è il solo McTominay. Vedremo cosa farà Conte, se sceglierà Elmas e o si inventerà qualcosa. Scrive Fabio Mandarini sul Corsport: Lobotka salterà per infortunio la partita di domenica con Juve, la sfida di Champions a Lisbona con il Benfica e la trasferta a Udine. «Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di Coppa Italia con il Cagliari, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lobotka si è infortunato durante il torello (Corsport)