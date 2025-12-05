Lobotka si è infortunato durante il torello Corsport

Ilnapolista.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La maledizione (o altro?) del centrocampo del Napoli che ha perso anche Lobotka. Non è rimasto più nessuno, c’è il solo McTominay. Vedremo cosa farà Conte, se sceglierà Elmas e o si inventerà qualcosa. Scrive Fabio Mandarini sul Corsport: Lobotka salterà per infortunio la partita di domenica con Juve, la sfida di Champions a Lisbona con il Benfica e la trasferta a Udine. «Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di Coppa Italia con il Cagliari, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

lobotka si 232 infortunato durante il torello corsport

© Ilnapolista.it - Lobotka si è infortunato durante il torello (Corsport)

Contenuti che potrebbero interessarti

lobotka 232 infortunato duranteNapoli, infortunio Lobotka: Conte trema - Il centrocampista si &#232; infortunato e ha messo in allarme mister Conte. Da newsmondo.it

lobotka 232 infortunato duranteInfortunio Lobotka, stabiliti i tempi di recupero dopo lo stop nel riscaldamento della partita contro il Cagliari - Il Napoli dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka, fermatosi per un infortunio muscolare accusato durante la rifinitura che precedeva la sfida di Coppa ... Riporta dailynews24.it

lobotka 232 infortunato duranteNapoli, infortunio per Lobotka: quando torna il centrocampista di Conte? - Nel momento più importante della stagione, il tecnico dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka, pilastro del centrocampo azzurro. tag24.it scrive

Lobotka salta Napoli-Juventus per infortunio. Il Mattino in prima pagina: "Fuori un altro" - Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si sofferma sul Napoli e in particolar modo sul nuovo infortunio. Lo riporta tuttomercatoweb.com

lobotka 232 infortunato duranteInfortunio Lobotka, nuovo ko per il giocatore del Napoli. Ecco la situazione con le condizioni attuali - Il comunicato ufficiale sulle sue condizioni L’infortunio Lobotka arriva nel momento peggiore possibile per il Napoli e per ... calcionews24.com scrive

lobotka 232 infortunato duranteInfortunio Lobotka, non solo Elmas: anche 3 difensori hanno già giocato a centrocampo - Il Napoli perde Lobotka per infortunio e Conte resta senza centrocampo: Elmas costretto a reinventarsi mediano, spazio per Vergara ... internapoli.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lobotka 232 Infortunato Durante