Lobotka si è infortunato durante il torello Corsport
La maledizione (o altro?) del centrocampo del Napoli che ha perso anche Lobotka. Non è rimasto più nessuno, c’è il solo McTominay. Vedremo cosa farà Conte, se sceglierà Elmas e o si inventerà qualcosa. Scrive Fabio Mandarini sul Corsport: Lobotka salterà per infortunio la partita di domenica con Juve, la sfida di Champions a Lisbona con il Benfica e la trasferta a Udine. «Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di Coppa Italia con il Cagliari, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Con Lobotka infortunato, chi fareste giocare da titolare a centrocampo contro la Juventus? - facebook.com Vai su Facebook
#Lobotka infortunato nel corso del riscaldamento prima della partita di ieri sera. Vai su X
Napoli, infortunio Lobotka: Conte trema - Il centrocampista si è infortunato e ha messo in allarme mister Conte. Da newsmondo.it
Infortunio Lobotka, stabiliti i tempi di recupero dopo lo stop nel riscaldamento della partita contro il Cagliari - Il Napoli dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka, fermatosi per un infortunio muscolare accusato durante la rifinitura che precedeva la sfida di Coppa ... Riporta dailynews24.it
Napoli, infortunio per Lobotka: quando torna il centrocampista di Conte? - Nel momento più importante della stagione, il tecnico dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka, pilastro del centrocampo azzurro. tag24.it scrive
Lobotka salta Napoli-Juventus per infortunio. Il Mattino in prima pagina: "Fuori un altro" - Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si sofferma sul Napoli e in particolar modo sul nuovo infortunio. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Infortunio Lobotka, nuovo ko per il giocatore del Napoli. Ecco la situazione con le condizioni attuali - Il comunicato ufficiale sulle sue condizioni L’infortunio Lobotka arriva nel momento peggiore possibile per il Napoli e per ... calcionews24.com scrive
Infortunio Lobotka, non solo Elmas: anche 3 difensori hanno già giocato a centrocampo - Il Napoli perde Lobotka per infortunio e Conte resta senza centrocampo: Elmas costretto a reinventarsi mediano, spazio per Vergara ... internapoli.it scrive