Lo studente bersaglio di un video del ministro Salvini presenta querela | Un abuso politico e personale
Ricordate Dario Costa, il giovane studente che aveva contestato il progetto del Ponte sullo Stretto? Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini lo aveva deriso pubblicamente, diffondendo sui social un video al rallentatore che lo ritraeva durante la protesta. Quel gesto scatenò un’ondata di insulti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
