Roma, 5 dicembre 2025 – Lo strapotere delle Big Tech è un attentato alla democrazia. In uno scenario in cui quasi due terzi del mercato pubblicitario globale vengono inghiottiti dai colossi della Silicon Valley e Ndivia, Microsoft, Apple, Alphabet e Amazon insieme superano il Pil dell’aerea euro, bisogna intervenire. È il grido d’allarme che, prendendo le mosse dalla recente lettera di Marina Berlusconi al Corriere della Sera, è stato lanciato ieri nel corso del convegno promosso a Palazzo Madama dal presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri in collaborazione con la Fondazione Italia Protagonista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo strapotere di Big Tech, l’allarme degli editori: “Usare i soldi di Amazon”

