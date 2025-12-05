Lo slogan è chiaro | A Natale compra sotto casa
Le festività natalizie rappresentano uno dei momenti più importanti per il commercio locale e per le tante piccole e medie imprese che ogni giorno animano il centro storico e i quartieri della città. In questo contesto nasce “A Natale Compra Sotto Casa”, la nuova campagna di comunicazione e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Le bugie di suor Pocher. Teologia a colpi di slogan: ecco perché le sue tesi crollano “Aggiungendo questa previsione al Regolamento della Curia Romana, però, Leone XIV ha voluto rendere molto chiaro che per la gestione della Curia Romana si vuole avval - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia ha un problema con la sicurezza. Dopo tre anni di governo Meloni furti, rapine e violenze sono in aumento. E pensare che il centrodestra aveva costruito tutta la campagna elettorale sulla “sicurezza”. I dati parlano chiaro: la politica di Meloni è un fallim Vai su X