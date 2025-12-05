Lo Scrittore Alessandro Vergni di Sansepolcro presenta il suo libro a Grosseto
Arezzo, 5 dicembre 2025 – Alessandro Vergni scrittore di Sansepolcro, appartenente ad una famiglia ben nota in città vicina al mondo dell’associazionismo, della cultura e della politica, sta ottenendo grande successo con i suoi libri i suoi articoli e i suoi ragionamenti affidati anche alle pagine del suo blog alessandrovergni.blog. Alle ore 18,00 di Venerdì 5 dicembre 2025 nell’Aula Magna al secondo piano della Biblioteca Chelliana al numero 36 di via Giuseppe Mazzini a Grosseto presenta il libro “In viaggio con Yusuf. Dialoghi con Giuseppe Conte su viaggi, vita e poesia”, edito da CartaCanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
"Ogni maledetta mattina"– Incontro con lo scrittore Alessandro Piperno Gli allievi del #CSC hanno incontrato lo scrittore Alessandro Piperno in Aula magna, in una conversazione moderata dallo sceneggiatore e scrittore Filippo Bologna. L’incontro è stato arric - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Calenda ha diffuso un comunicato stampa con cui sollecita gli apparati dello Stato a indagare su Alessandro Di Battista. Il tanto brillante quanto incompreso senatore sospetta che Di Battista abbia legami con qualche società di propaganda russa. Il guer Vai su X
Lo Scrittore Alessandro Vergni di Sansepolcro presenta il suo libro a Grosseto - Venerdì 5 dicembre 2025 nella Biblioteca Chelliana a Grosseto Alessandro Vergni presenta il libro “In viaggio con Yusuf. Riporta lanazione.it