lo scrittore alessandro vergni di sansepolcro presenta il suo libro a grosseto

Arezzo, 5 dicembre 2025 – Alessandro Vergni scrittore di Sansepolcro, appartenente ad una famiglia ben nota in città vicina al mondo dell’associazionismo, della cultura e della politica, sta ottenendo grande successo con i suoi libri i suoi articoli e i suoi ragionamenti affidati anche alle pagine del suo blog alessandrovergni.blog. Alle ore 18,00 di Venerdì 5 dicembre 2025 nell’Aula Magna al secondo piano della Biblioteca Chelliana al numero 36 di via Giuseppe Mazzini a Grosseto presenta il libro “In viaggio con Yusuf. Dialoghi con Giuseppe Conte su viaggi, vita e poesia”, edito da CartaCanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

