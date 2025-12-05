L’anticipo del superG maschile di Beaver Creek ha scombussolato i piani di palinsesto della Rai per il tardo pomeriggio odierno. La prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino è in programma alle ore 19.15 italiane, in contemporanea con la sessione serale gli Europei di nuoto in vasca corta (a partire dalle ore 19.00) e con la parte conclusiva del sorteggio dei Mondiali 2026 di calcio (inizio alle ore 18.00). Un congestionamento di eventi che ha reso difficile il collocamento sulle reti del network pubblico: la trasmissione del sorteggio è annunciata in diretta tv sui Rai 2 e si dovrebbe concludere per le 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oasport.it - Lo sci alpino non si vede in tv stasera? Cosa succede alla RAI e alternativa streaming