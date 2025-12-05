Lo sci alpino non si vede in tv stasera? Cosa succede alla RAI e alternativa streaming
L’anticipo del superG maschile di Beaver Creek ha scombussolato i piani di palinsesto della Rai per il tardo pomeriggio odierno. La prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino è in programma alle ore 19.15 italiane, in contemporanea con la sessione serale gli Europei di nuoto in vasca corta (a partire dalle ore 19.00) e con la parte conclusiva del sorteggio dei Mondiali 2026 di calcio (inizio alle ore 18.00). Un congestionamento di eventi che ha reso difficile il collocamento sulle reti del network pubblico: la trasmissione del sorteggio è annunciata in diretta tv sui Rai 2 e si dovrebbe concludere per le 19. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sci alpino, a che ora e dove vedere in tv la discesa libera maschile di Beaver Creek - facebook.com Vai su Facebook
Lo sci alpino non si vede in tv stasera? Cosa succede alla RAI e alternativa streaming - L'anticipo del superG maschile di Beaver Creek ha scombussolato i piani di palinsesto della Rai per il tardo pomeriggio odierno. oasport.it scrive
A che ora lo sci alpino oggi in tv (5 dicembre): startlist superG Beaver Creek, streaming, pettorali di partenza - Oggi, venerdì 5 dicembre, sarà il superG ad animare la scena sulle nevi di Beaver Creek (USA), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Scrive oasport.it
Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G ancora a Beaver Creek: orari e programma - Oggi, venerdì 5 dicembre 2025 nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo di Sci alpino maschile con tappa negli Stati Uniti dove prosegue la trasferta spostandosi da Copper Mountain a Beaver Creek per ... Da fanpage.it
Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom Gigante femminile a Copper Mountain: orari e programma - Alle ore 18:30 e alle 21:30 le manche sulla pista di Copper Mountain (in Colorado), in gara c'è Sofia ... Secondo fanpage.it
Sci alpino oggi in tv, gigante maschile a Copper Mountain: a che ora e dove vederlo in diretta in chiaro - Marco Odermatt favorito per bissare il successo ottenuto in Super- Secondo today.it
Coppa del mondo di sci alpino, le gare dal 5 al 7 dicembre 2025: orari, piste, dirette TV - Programma Coppa del Mondo sci alpino: tutte le gare del weekend. Scrive discoveryalps.it