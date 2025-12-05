Lo schiaccianoci al Teatro Brancaccio
Lo Schiaccianoci approda a Roma con una versione firmata da Alessia Gatta e Manuel Paruccini: un’audace rilettura che intreccia linguaggi contemporanei e neoclassici, arricchita dal passo a due finale realizzato seguendo la coreografia originale classica.Nella loro interpretazione, Gatta e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Al Teatro Toniolo la rilettura dello "Schiaccianoci" di Cajkovskij secondo il Balletto di Roma Vai su X
La magia di Natale con lo Schiaccianoci della Scuola di ballo Accademia Teatro alla Scala al Piccolo Teatro Milano per il quindicesimo anno. L’articolo su www.dancehallnews.it - facebook.com Vai su Facebook
Fatevi un regalo, andate al Brancaccio per lo Schiaccianoci: due ore di pura poesia - Quando Pëtr Il’ic Cajkovskij compose Lo Schiaccianoci, probabilmente non immaginava che il suo balletto sarebbe diventato il sinonimo stesso della magia natalizia. Segnala ilfattoquotidiano.it
La magia dello Schiaccianoci arriva a Cuneo nel tour italiano del Balletto della Romania - Il 1 gennaio 2026 al Teatro Toselli: scenografie incantate e costumi spettacolari per la fiaba natalizia più amata. Scrive targatocn.it
Danza, “Lo Schiaccianoci” al Teatro Olimpico dall’11 dicembre - Al Teatro Olimpico di Roma, l’Accademia Filarmonica Romana ospita il Balletto di Milano in una nuova, raffinata produzione del classico b ... Secondo msn.com
Vivace e colorato, al Teatro Grande arriva «Lo Schiaccianoci» - Tre repliche per la storica coreografia ripresa dall’ex étoile Ananiashvili con il Balletto dell’Opera di Tbilisi: è in scena dal 5 al 7 dicembre ... Lo riporta giornaledibrescia.it
Lo Schiaccianoci al Teatro Olimpico dall’11 dicembre con il Balletto di Milano - LO SCHIACCIANOCI Balletto di Milano balletto fantastico in due atti su musiche di Pëtr Il’ic Cajkovskij liberamente ispirato al racconto di E. Si legge su romadailynews.it
Musica, danza e sogno: 'Lo Schiaccianoci' apre le feste al Teatro Sociale di Camogli - Con l’avvicinarsi delle festività, torna sul palcoscenico uno dei balletti più amati di sempre: Lo Schiaccianoci, capolavoro natalizio fi ... Secondo primocanale.it