Noa Lang ha parlato a Radio CRC a tre giorni dal big match contro la Juventus: rigore in Coppa Italia, la chimica sempre più forte con Neres e Hojlund, lo spogliatoio che Conte sta rendendo speciale e soprattutto l’atmosfera elettrica che si respira in città quando c’è la Juve. Parole che caricano l’ambiente e fanno capire quanto questa partita, in fondo, sia diversa da tutte le altre. Lang, il riscatto e l’intesa con Neres e Hojlund. Nessuna esitazione mercoledì in Coppa Italia, dove ha calciato uno dei tanti rigori della vittoria contro il Cagliari. Un modo per dimostrare a tutti, soprattutto a se stesso, di essere pronto per i momenti che contano, grazie anche alla nuova chimica con Neres e Hojlund: “Ovviamente tirare un rigore è sempre una lotteria: l’ultima volta che mi sono procurato un rigore era in Nazionale e l’ho sbagliato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Lo sapevo prima di venire”: Lang svela il retroscena che infiamma Napoli-Juventus