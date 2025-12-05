Non è la prima volta che succede, ma Lizzo sa sempre come ribattere agli haters. Giusto ieri, la cantante vincitrice di un Grammy per About Damn Time ha utilizzato il proprio profilo Instagram per replicare a battute e critiche fatte dagli utenti sul suo corpo. La popstar ha sempre dovuto combattere contro troll e critici che la denigrano riguardo al suo aspetto fisico. All’inizio di quest’anno, in una puntata del podcast Just Trish di Trisha Paytas, Lizzo ha rivelato di aver provato Ozempic e di aver infine deciso di cambiare la propria dieta per il suo percorso personale di perdita di peso. Il messaggio di Lizzo per gli haters. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lizzo infuriata per i commenti grassofobici sui social: «Il tuo corpo non andrà mai bene per loro»