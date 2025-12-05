LIVE Virtus Bologna-Dubai Eurolega basket 2026 in DIRETTA | arriva la compagine degli Emirati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Dubai Basketball, quattordicesima giornata dell’Eurolega di basket 2026! Le V-nere ritornano in campo a una settimana di distanza dall’ultimo impegno in Europa per rimanere in scia al treno delle migliori. I bolognesi hanno finora un record di 6-7 e son reduci dal ko in volata ad Istanbul contro il Fenerbahce campione in carica (66-64), con il match deciso grazie ad una giocata dell’azzurro Nicolò Melli. Tra le mura amiche invece il ruolino di marcia è impressionante con il fattore campo sempre rispettato, con coach Dusko Ivanovic che si affida alle fiammate di Carsen Edwards e di Alessandro Pajola supportati da Derrick Alston Jr. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Dubai, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: arriva la compagine degli Emirati

