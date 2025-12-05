LIVE Virtus Bologna-Dubai 79-78 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Vildoza regala la vittoria di forza alle V-nere! 23 punti di Edwards
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:33 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata e un saluto sportivo! 22:30 TOP SCORER: Virtus Bologna: Edwards 23, Alston Jr. e Vildoza 11 Dubai: Anderson 16, Kamenjas e A. Avramovic 13 FINISCE QUI: LA VIRTUS BOLOGNA VINCE DI FORZA CONTRO DUBAI 79-78! RUBATA DI VILDOZA! Time-out Golemac con meno di 30? al termine di una partita equilibratissima. 79-78 VILDOOOOZAAA! BOMBAAAAAAAA Time-out Virtus Bologna. 76-78 Avramovic risponde immediatamente e rimette Dubai davanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
