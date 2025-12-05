LIVE Virtus Bologna-Dubai 54-56 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | le V-nere rimangono in scia all’ultima pausa breve
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? Dubai avanti 54-56 contro la Virtus Bologna. Ritorna in campo Luca Vildoza. 54-56 12 per Kamenjas. 54-55 Sorpasso Dubai ancora con Avramovic 54-53 Avramovic risponde con la stessa moneta. 54-50 SMAAAAILAAAAGIC! LA TRIPLAAAAAAAA 51-50 22 anche per Matt Morgan che vale il sorpasso bolognese. 49-50 22 per Alen Smailagic ai liberi: la Virtus è di nuovo a contatto, -1. 47-50 12 per Petrusev in lunetta. 47-49 MAAAATT MOOORGAAAAAN! BOMBAAAAAAAA 44-49 Justin Anderson con la schiacciata! +5 Dubai. 44-47 AAAALSTOOOON JR! TRIPLAAAAAAAA 41-47 23 per Matt Morgan ai liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it
