LIVE Virtus Bologna-Dubai 39-44 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizia la ripresa alla Virtus Arena serve una reazione dei felsinei

44-49 Justin Anderson con la schiacciata! +5 Dubai. 44-47 AAAALSTOOOON JR! TRIPLAAAAAAAA 41-47 23 per Matt Morgan ai liberi. Possesso aggiuntivo per la Virtus. Sembra però tutto okay con il giocatore ex Stella Rossa. Nel frattempo fallo antisportivo di Wright. Problemi per Luca Vildoza che cade male con la caviglia sinistra dopo un tiro da tre, con l'argentino che rimane a terra dolorante. 39-47 Filip Petrusev con la tripla allo scadere dei 24?. 21:38 Inizia la ripresa alla Virtus Arena! 21:35 17 punti per Carsen Edwards e 8 punti di Derrick Alston Jr. per la Virtus Bologna, con 10 punti di Kamenjas e 6 punti equamente divisi tra Justin Anderson e Davis Bertans per Dubai Basketball.

