LIVE Virtus Bologna-Dubai 10-9 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Alston Jr subito protagonista sorpasso bolognese a metà primo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-13 CARSEN EDWARDS DA TRE! 23-13 Kamenjas interrompe il lungo digiuno offensivo per Dubai. 23-11 Altra rubata e canestro di Carsen Edwards in facilità! Parziale aperto di 9-0 delle V-nere, time-out Golemac. 21-11 Backdoor perfetto di Diouf! Massimo vantaggio in doppia cifra per la Virtus. 19-11 Contropiede di Luca Vildoza! 17-11 Chiuso il 2+1. 16-11 MOMO DIOUF! COL FALLO. +5 VIRTUS. 14-11 Schiacciata di Kabengele. 14-9 Carsen Edwards alza la parabola! La Virtus prova subito a scappare, +6. 12-9 Taglio perfetto di Akele su assist di Diouf. 10-9 AAAAALSTOOOON JR! SCATENATO, ALTRA TRIPLA E 8 PUNTI IN UN AMEN. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Dubai 10-9, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Alston Jr. subito protagonista, sorpasso bolognese a metà primo quarto

Altri contenuti sullo stesso argomento

? Marco Belinelli: "Cercare di riportare la Virtus ai livelli in cui si merita di stare è stato uno dei motivi per cui sono tornato a Bologna. Per me è stato incredibile, a suo tempo, firmare in Virtus a dicembre e vincere lo scudetto a giugno contro Milano, già quello - facebook.com Vai su Facebook

9ª giornata di LBA: sfida ai campioni d’Italia, la Virtus Bologna! ? ? Acquista il tuo biglietto su pallacanestrocantu.vivaticket.it o in biglietteria dalle 17:30 Vai su X

| Virtus Bologna contro Dubai, diretta testuale (7-2 al 3’) - CRONACA LIVE DELL'INCONTRO PRIMO QUARTO: Palla due alzata si inizia, Petrusev attacca il ferro e lunetta a 2su2, la Virtus sbaglia tanto, Abass dall'angolo mette la tripla 5- Riporta pianetabasket.com

| Virtus Bologna contro Dubai, diretta (dove in TV, preview) - Dopo la lunga pausa per le nazionali, la Virtus Bologna ritorna in campo per la prima volta in fiera ed incontra il Dubai basketball per il 14º turno di Eurolega. Si legge su pianetabasket.com

Diretta Virtus Bologna Dubai/ Streaming video tv: contro la novità (Eurolega, oggi 5 dicembre 2025) - Diretta Virtus Bologna Dubai streaming video tv, oggi venerdì 5 dicembre 2025: orario e risultato live della partita di basket per la Eurolega. Da ilsussidiario.net

LIVE Virtus Bologna-Dubai, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: arriva la compagine degli Emirati - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Lo riporta oasport.it

Virtus Bologna-Dubai Basketball oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming - Arriva da più lontano che mai la prossima avversaria della Virtus Bologna in Eurolega. Da oasport.it

Bologna e Milano contro Dubai e Baskonia: dove vedere le partite in tv e streaming - Leggi su Sky Sport l'articolo Bologna e Milano contro Dubai e Baskonia: dove vedere le partite in tv e streaming ... Segnala sport.sky.it