LIVE | Uccise a fucilate il vicino che gli assaltò casa | il giorno della sentenza
Uccise il vicino di casa che gli assaltò casa con la ruspa: oggi per Sandro Mugnai, 56enne artigiano di San Polo, è il giorno della sentenza. La procura, nell'ultima udienza del 30 settembre, ha chiesto di riformulare il capo di imputazione: da omicidio volontario a “eccesso di legittima difesa”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altre letture consigliate
La seconda puntata di #AmoreCriminale è su RaiPlay La seconda puntata è dedicata al duplice omicidio di Gabriela e Renata Trandafir, rispettivamente madre e figlia, uccise a fucilate il 13 giugno 2022 a Castelfranco Emilia (Modena) da Salvatore Montefusc - facebook.com Vai su Facebook
“Giustizia per il cane Rocky ucciso a fucilate”: Cumiana in piazza contro la violenza sugli animali lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X