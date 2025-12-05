LIVE | Uccise a fucilate il vicino che gli assaltò casa | il giorno della sentenza

Arezzonotizie.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uccise il vicino di casa che gli assaltò casa con la ruspa: oggi per Sandro Mugnai, 56enne artigiano di San Polo, è il giorno della sentenza. La procura, nell'ultima udienza del 30 settembre, ha chiesto di riformulare il capo di imputazione: da omicidio volontario a “eccesso di legittima difesa”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

