LIVE – Sorteggio Mondiali attesa per i gironi | l’Italia in bilico con i Playoff

Sportface.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto in questi minuti il sorteggio per la fase a gironi dei prossimi campionati del mondo che si terranno nel 2026.  Era uno degli eventi più attesi ed è arrivata la conferma. In questi minuti si è tenuto il sorteggio per i Mondiali di calcio del 2026, sorteggio tenutosi a Washington e che vede protagoniste le 48 squadre che prenderanno parte all’evento. Non ci sono tutte le qualificate per il Mondiale e ci sono 6 posti ancora in bilico che arriveranno dai Playoff e anche l’Italia uscirà ancora dai Playoff dove affronterà Irlanda del Nord e la vincente tra Galles e Bosnia. Sorteggio Mondiali, ecco le possibili avversarie dell’Italia. 🔗 Leggi su Sportface.it

