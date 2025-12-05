LIVE – Sorteggio Mondiali attesa per i gironi | l’Italia in bilico con i Playoff
Si è tenuto in questi minuti il sorteggio per la fase a gironi dei prossimi campionati del mondo che si terranno nel 2026. Era uno degli eventi più attesi ed è arrivata la conferma. In questi minuti si è tenuto il sorteggio per i Mondiali di calcio del 2026, sorteggio tenutosi a Washington e che vede protagoniste le 48 squadre che prenderanno parte all’evento. Non ci sono tutte le qualificate per il Mondiale e ci sono 6 posti ancora in bilico che arriveranno dai Playoff e anche l’Italia uscirà ancora dai Playoff dove affronterà Irlanda del Nord e la vincente tra Galles e Bosnia. Sorteggio Mondiali, ecco le possibili avversarie dell’Italia. 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mondiali 2026, in corso il sorteggio con le possibili avversarie dell’Italia. Il torneo iridato è in programma dall'11 giugno al 19 luglio nel continente americano, tra Usa, Canada e Messico. Diretta tv su Rai 2 e in streaming su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Alle ore 18:00 il sorteggio dei Mondiali ? Vai su X
LIVE – Sorteggio Mondiali 2026: a Washington si decidono i gironi - A Washington il sorteggio della fase a gironi della Coppa del Mondo 2026: 48 squadre, 12 gruppi. fcinter1908.it scrive
Sorteggio Mondiali 2026, la diretta: orario, dove vederlo (tv e streaming) e come funziona - L'Italia, così come le altre partecipanti, scoprirà a Washington il suo destino, seppur gli azzurri debbano ... Come scrive leggo.it
LIVE Alle 18 il sorteggio dei gironi mondiali: date, fasce, teste di serie. L'Italia per ora è una "X" - A Washington prende forma il torneo a 48 squadre che si giocherà dall'11 giugno al 19 luglio tra Usa, Canada e Messico. Come scrive gazzetta.it
Sorteggio Mondiali, i gironi in diretta: l’Italia aspetta il sorteggio anche se non è qualificata - Nel tabellone della fase finale anche l'Italia di Gattuso che si giocerà l'ultima chance di qualificazione ai playoff ... Lo riporta fanpage.it
Diretta sorteggio Mondiali 2026: gironi, tabellone e possibili avversari dell'Italia - Anche se rappresentati da una "X" gli azzurri guarderanno con interesse l'evento di Washington per capire cho potrebbero affrontare l'estate prossima ... Si legge su tuttosport.com
Diretta sorteggio gironi Mondiali 2026/ Streaming video tv: si forma il tabellone! (oggi 5 dicembre 2025) - Diretta sorteggio gironi Mondiali 2026 streaming video tv: venerdì 5 dicembre a Washington verranno formati i gruppi della Coppa del Mondo. ilsussidiario.net scrive