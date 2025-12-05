CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:28 Sarà bellissimo! Il giovane 2006 che proverà, senza sciolina, a combattere contro i colossi norge e a portargli via un posto sul podio! 13:28 Abbiamo una finale maschile clamorosa: KLAEBO (NOR) VALNES (NOR) MYHLBACK (SWE) EVENSEN (NOR) VIKE (NOR) HEGGEN (NOR) E ALLORA, passano per cambiare un po’ nazione Vike (NOR) e Heggen (NOR). Terzo ed eliminato Granh (SWE). 13:26 Restano in 4 nella seconda semifinale a seguito della caduta di Ogden e di Korsaeth. Dunque, si alzano le chance per vedere Myhlback in finale! 13:26 Myhlback e Evensen lucky loser. Regalateceli in finale! Vogliamo lo svedese contro i norvegesi! 13:26 Vike Heggen e Amundsen con Korsaeth per ampliare i norvegesi presenti nella finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA: tutto apparecchiato per la clamorosa finale maschile! Pellegrino in top 10