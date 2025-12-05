LIVE Sci di fondo Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA | tutto apparecchiato per la clamorosa finale maschile! Pellegrino in top 10

5 dic 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:28 Sarà bellissimo! Il giovane 2006 che proverà, senza sciolina, a combattere contro i colossi norge e a portargli via un posto sul podio! 13:28 Abbiamo una finale maschile clamorosa: KLAEBO (NOR) VALNES (NOR) MYHLBACK (SWE) EVENSEN (NOR) VIKE (NOR) HEGGEN (NOR) E ALLORA, passano per cambiare un po’ nazione Vike (NOR) e Heggen (NOR). Terzo ed eliminato Granh (SWE). 13:26 Restano in 4 nella seconda semifinale a seguito della caduta di Ogden e di Korsaeth. Dunque, si alzano le chance per vedere Myhlback in finale! 13:26 Myhlback e Evensen lucky loser. Regalateceli in finale! Vogliamo lo svedese contro i norvegesi! 13:26 Vike Heggen e Amundsen con Korsaeth per ampliare i norvegesi presenti nella finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci di fondo sprint tc trondheim 2025 in diretta tutto apparecchiato per la clamorosa finale maschile pellegrino in top 10

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA: tutto apparecchiato per la clamorosa finale maschile! Pellegrino in top 10

