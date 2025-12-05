LIVE Sci di fondo Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA | tris d’azzurre avanti in qualificazione più tardi gli uomini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:16 Monsorno in quinta batteria, Cassol in quarta, de Martin Pinter (dopo lungo consulto con le connazionali) in terza. 10:14 In corso la definizione delle batterie di quarti di finale, tra poco il momento delle azzurre. 10:11 Tra poco scopriremo chi andrà in quale quarto di finale tra le donne, e poi ci si concentrerà sul settore maschile che avrà parecchio da dire (Klaebo a parte, ma quello è fatto noto). 10:08 Classifica: 1 Joensuu FIN 3’26?06 2 Ilar SWE +0?35 3 Svahn SWE +1?56 4 Myhrvold NOR +1?71 5 Saari FIN +2?40 6 Matintalo FIN +2?88 7 Ribom SWE +3?67 8 Andreassen NOR +3?85 9 Sundling SWE +4?04 10 Gimmler GER +4?33 20 Monsorno ITA +6?72 21 Cassol ITA +6?96 23 de Martin Pinter ITA +7?15 31 Ganz ITA +10?45 49 Laurent ITA +17?06 10:05 A questo punto possiamo ufficializzare il quadro delle qualificate italiane: Monsorno 20a a 6?72, Cassol 21a a 6?96 (un centesimo meglio di Skistad), de Martin Pinter 23a a 7?15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA: tris d’azzurre avanti in qualificazione, più tardi gli uomini

