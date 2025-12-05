LIVE Sci di fondo Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA | tocca a Mocellini ultimo degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:49 PELLEGRINO mette a segno quasi l’impresa! Alla fine è stato bloccato da Evensen, che era davanti e qualificato e si è quasi bloccato fermando il poliziotto. Che peccato! 12:48 Scollina terzo Chicco! Dobbiamo chiudere forte! 12:48 Davanti a tutti Evensen, Pellegrino sta recuperando ma è quinto. Ultima salita! Pellegrino parte da dietro! 12:46 Pellegrino se la gioca fino alla fine: sarà volata con un po’ tutti coinvolti. 12:44 Si va con il 2° quarto: Chappaz FRA, Evensen NOR, Vuorinen FIN, Holmboe NOR, Pellegrino ITA, Eon SWE! Forza Chicco che qui si può fare! 12:43 Klaebo e Valnes non cadono e passeggiando sono in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

