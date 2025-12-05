LIVE Sci di fondo Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA | Pellegrino in semifinale in mezzo ai giganti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Perde terreno e approda 5° nel rettifilo finale. Serve arpionare la quarta piazza! PELLEGRINO TERZO NELL’ULTIMA DISCESA! Eh però amici, se Evensen tiene il passo di Klaebo e Valnes, di cosa parliamo! 13:21 Salita! Chicco rimonta quando si sale. Fa fatica ma rilancia Myhlback! Klaebo Evensen Valnes davanti. 13:20 Si va fortissimo! Chicco quinto sulla discesa. 13:19 Ricordiamo che Myhlback gareggia in questa sprint SENZA SCIOLINA, quindi solo con l’ausilio della spinta delle braccia. 13:18 Partiti! Serve un’impresa per Chicco Pellegrino! 13:18 Via, le semifinali maschili, LA PRIMA semifinale maschile è di livello impressionante! KLAEBO MYHLBACK VALNES PELLEGRINO EVENSEN VUORINEN 13:17 Abbiamo il quadro della finale femminile: Sundling (SWE), Svahn (SWE), Ribom (SWE), Haegstroem (SWE), Gimmler (GER), Aabrekk (NOR). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA: Pellegrino in semifinale in mezzo ai giganti!

