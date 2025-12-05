LIVE Sci di fondo Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA | Pellegrino e Mocellini avanzano tris d’azzurre ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:54 Tra poco il sorteggio dei quarti di finale in campo maschile. 10:51 Il filippino Edward Limbaga è l’ultimo ad arrivare, lo fa con il tempo di 5’12?98 e chiude dunque in modo ufficiale il campo partenti (e, di conseguenza, arrivati). 10:49 Classifica 1 Ogden USA 2’58?87 2 Klaebo NOR +0?22 3 Myhlback SWE +0?46 4 Vike NOR +0?61 5 Valnes NOR +1?43 6 Moilanen FIN +1?49 7 Chappaz FRA +2?48 8 Heggen NOR +2?93 9 Evensen NOR +3?35 10 Bjertnaes NOR +3?58 21 Pellegrino ITA +5?39 23 Mocellini ITA +5?67 39 Graz ITA + 7?90 41 Gabrielli ITA +8?10 51 Hellweger ITA +10?44 56 Ticcò ITA +11?80 10:46 Sono sostanzialmente finiti i nomi di grido, per cui tra poco daremo conto della classifica dei primi 10 e dei posizionamenti degli italiani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA: Pellegrino e Mocellini avanzano, tris d’azzurre ai quarti

