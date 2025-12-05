LIVE Sci di fondo Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA | Pellegrino e Mocellini ai quarti c’è anche il tris d’azzurre dalle 12 | 15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:01 Tempo, dunque, di salutarci per il momento: ci ritroveremo alle 12:15. 11:00 Questi i quarti di finale dalle 12:40 (uomini): 1a batteria: Klaebo NOR, Valnes NOR, Tuz CZE, Grond SUI, Maki FIN, Stern SLO 2a batteria: Chappaz FRA, Evensen NOR, Vuorinen FIN, Holmboe NOR, Pellegrino ITA, Eon SWE 3a batteria: Myhlback SWE, Vike NOR, Moilanen FIN, Mocellini ITA, Schoonmaker USA, Korsaeth NOR 4a batteria: Heggen NOR, Cerny CZE, Amundsen NOR, Jouve FRA, Northug NOR, Anger SWE 5a batteria: Ogden USA, Bjertnaes NOR, Opsal NOR, Grahn SWE, Stenshagen NOR, Hakola FIN 10:58 Pellegrino sceglie la seconda batteria, Mocellini la terza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA: Pellegrino e Mocellini ai quarti, c’è anche il tris d’azzurre dalle 12:15

