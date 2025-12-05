LIVE Sci di fondo Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA | Pellegrino di scena tra gli uomini tre azzurre avanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:27 Cominciato il giro dei big, da Chappaz e Jouve in poi. 10:26 Partito Michael Hellweger, il primo degli italiani di oggi. 10:24 Si parte con Gus Schumacher, l’americano che ha anche delle discrete doti sulla distanza breve. 10:22 E tra poco si parte con gli uomini, nel giorno in cui Klaebo ha in testa un solo obiettivo: 100 vittorie. 10:20 Donne 1a batteria: Joensuu FIN, Sundling SWE, Skistad NOR, L. U. Weng NOR, Kern USA, Kaelin SUI 2a batteria: Svahn SWE, Myhrvold NOR, Matintalo FIN, Rydzek GER, Weber SUI, Hansen NOR 3a batteria: Ilar SWE, Andreassen NOR, Gimmler GER, Dahlqvist SWE, de Martin Pinter ITA, Hennig Dotzler GER 4a batteria: Ribom SWE, Aabrekk NOR, Faehndrich SUI, Kahara FIN, Dyrhovd NOR, Cassol ITA 5a batteria: Saari FIN, Stenseth NOR, Diggins USA, Hagstroem SWE, Monsorno ITA, T. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA: Pellegrino di scena tra gli uomini, tre azzurre avanti

