9:25 Buona giornata a tutti, ed eccoci per il racconto di una lunga mattina e prima parte di pomeriggio da Trondheim. Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica di Trondheim valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. Comincia il secondo weekend per la Sfera di Cristallo, nel luogo che la Norvegia cerca ovviamente di avere come proprio. Saranno 74 le partecipanti nella competizione femminile, mentre il numero nel settore maschile è di poco superiore: 89. Chiaramente il contingente più numeroso è e resta quello di casa, con Klaebo che intende fare quello che ha sempre fatto negli ultimi anni: vincere, e vincere da dominatore totale.

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA: mattina di qualificazioni in Norvegia