LIVE Sci di fondo Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA | Klaebo non sbaglia mai ma è il giorno di Alvar Myhlback! Pellegrino e Cassol in top 20

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE di una storica sprint di Trondheim, località che regala sempre emozioni! Vittorie di Haegstroem tra le donne e il 100° alloro di Klaebo in Coppa del Mondo. Il giorno del primo podio (non l’ultimo) di Myhlback! Un saluto sportivo! 13:53 CLASSIFICA SPRINT MASCHILE: Johannes Hoesflot KLAEBO (NOR). Oskar VIKE (NOR). Alvar MYHLBACK ( SWE). Lars HEGGEN (NOR). Erik VALNES (NOR). Ansgar EVENSEN (NOR). 12. Federico PELLEGRINO (ITA) 24. Simone MOCELLINI (ITA) 13:54 Il grande deluso è Erik Valnes, ma signore e signori: in quarta posizione il CLASSE 2005 Lars HEGGEN, alla PRIMA gara in Coppa del Mondo della vita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA: Klaebo non sbaglia mai, ma è il giorno di Alvar Myhlback! Pellegrino e Cassol in top 20

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

DIRETTA LIVE - La Coppa del Mondo di sci di fondo va a Trondheim, con la sprint a tecnica classica che vede Federico Pellegrino alla ricerca di notizie sulle proprie sensazioni Vai su X

Die ersten Langlaufloipen (Toblacher Stadionrunde & FIS-Loipe Albert Sprint) sind offen – für freien und klassischen Stil. Perfekte Bedingungen, perfekte Spuren – Winter, wir sind bereit! Le prime piste da fondo (giro dello stadio di Dobbiaco & pista F - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA: Pellegrino per salire di colpi, Cassol può stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica di Trondheim valida per la ... Si legge su oasport.it

Coppa del mondo di sci di fondo 2025 / 2026: la seconda tappa a Trondheim, i risultati LIVE - Secondo appuntamento della Coppa del mondo 2025/26 di sci di fondo a Trondheim, Norvegia, in programma dal 5 al 7 dicembre: scopri tutte le gare e i risultati. olympics.com scrive

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Ruka 2025 in DIRETTA: Norvegia padrona, piccoli lampi azzurri. Pellegrino eliminato in qualificazione - 13: Per oggi è tutto, appuntamento a domani con la doppia 20km mass start a tecnica libera. Segnala oasport.it

Coppa del mondo di sci di fondo 2025 / 2026: la prima tappa a Ruka, i risultati LIVE - Primo appuntamento della Coppa del mondo 2025/26 di sci di fondo a Ruka, Finlandia, in programma dal 28 al 30 novembre: scopri tutte le gare e i risultati. Scrive olympics.com

Federico Pellegrino è uscito in qualificazione nella sprint in tecnica classica di Coppa del Mondo a Ruka: "Questa eliminazione fa molto male" - Federico Pellegrino non è riuscito a superare lo scoglio delle qualificazioni nella prima sprint, a tecnica classica, della stagione di Coppa del ... Scrive eurosport.it

Video Foto Live Risultati e Classifiche - Battere Johannes Hoesflot Klaebo in casa propria era complicato, ma ancora una volta Federico Pellegrino ha deciso di provarci ed è arrivato vicino all'impresa. sportmediaset.mediaset.it scrive