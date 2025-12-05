LIVE Sci di fondo Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA | iniziano le qualificazioni femminili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:46 Comincia anche la qualificazione di Caterina Ganz, subito seguita da Jonna Sundling, che l’anno scorso ha vinto. 9:45 Pochissimi istanti al via! Prima a partire l’andorrana Gina del Rio. 9:43 Percorso che prevede un paio di tratti a salire, decisamente non per tutti nella fattispecie. 9:40 Pochi minuti ormai al via della qualificazione femminile, che partirà alle 9:45, mentre per gli uomini l’orario previsto di partenza è quello delle 10:24. 9:37 Molto scarse le possibilità di precipitazioni oggi a Trondheim, siano esse nevose o no. Si rimarrà sotto lo zero fin poco dopo il mezzogiorno, ma anche quando si salirà sopra di esso la massima temperatura prevista è di 2 gradi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA: iniziano le qualificazioni femminili

