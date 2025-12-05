LIVE Sci di fondo Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA | incredibile colpo di scena nella gara donne!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:42 Prima batteria che è un no constest, vista la presenza di Klaebo e Valnes. Gli azzurri possono entrambi giocarsela, ma sarà durissima! Curiosità, tanta, per vedere Alvar Myhlback dopo nel quarto di Mocellini. 12:41 L’Italia prova a ottenere la semifinale, che sarebbe la prima di stagione, tra gli uomini! 1° quarto: Klaebo NOR, Valnes NOR, Tuz CZE, Grond SUI, Maki FIN, Stern SLO 2° quarto: Chappaz FRA, Evensen NOR, Vuorinen FIN, Holmboe NOR, Pellegrino ITA, Eon SWE 3° quarto: Myhlback SWE, Vike NOR, Moilanen FIN, Mocellini ITA, Schoonmaker USA, Korsaeth NOR 4° quarto: Heggen NOR, Cerny CZE, Amundsen NOR, Jouve FRA, Northug NOR, Anger SWE 5° quarto: Ogden USA, Bjertnaes NOR, Opsal NOR, Grahn SWE, Stenshagen NOR, Hakola FIN 12:40 Si conclude la prima parte di gara donne: ricordiamo che Skistad è clamorosamente stata eliminata! Strada libera quindi per la Svezia! 12:39 Si conclude l’ultimo quarto con un brivido nell’ultima discesa con Diggins e Haegstroem che stavano per mettersi fuori l’una con l’altra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA: incredibile colpo di scena nella gara donne!

