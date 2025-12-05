LIVE Sci alpino superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA | partenza rinviata il nuovo orario

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.04 BRUTTA NOTIZIA! C’è nebbia in pista, partenza rinviata alle 19.45, le 11.45 locali. 19.03 Il tracciato è stato disegnato da Andy Evers, allenatore dell’Austria. 19.00 Diciamolo subito: il n.2 è una grande opportunità per Giovanni Franzoni. Va sfruttata, perché certi treni non passano spesso. 18.57 I pettorali degli italiani: 2 Giovanni Franzoni, 11 Guglielmo Bosca, 12 Dominik Paris, 15 Mattia Casse, 30 Christof Innerhofer, 41 Marco Abbruzzese, 48 Benjamin Jacques Alliod, 52 Florian Schieder, 57 Nicolò Molteni. 18.54 I pettorali di partenza: 1 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head 2 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol 3 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head 4 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol 5 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head 6 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 8 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer 9 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic 10 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic 11 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head 12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica 13 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head 14 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head 15 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol 16 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic 17 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli 18 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic 19 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head 20 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon 21 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic 22 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic 23 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer 24 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle 25 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol 26 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head 27 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic 28 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol 29 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol 30 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol 31 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 32 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic 33 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon 34 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head 35 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic 36 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic 37 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer 38 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head 39 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol 40 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli 41 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head 42 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol 43 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic 44 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon 45 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic 46 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 47 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head 48 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol 49 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head 50 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer 51 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer 52 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic 53 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head 54 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head 55 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic 56 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head 57 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head 58 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer 59 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic 60 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head 61 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol 62 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head 63 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon 64 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic 65 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head 66 561255 CATER Martin 1992 SLO 67 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head 68 6532882 PERKINS Tanner 2001 USA 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA: partenza rinviata, il nuovo orario

News recenti che potrebbero piacerti

CdM Sci alpino: ottima ‘Top ten’ di Bosca nel SuperG di Copper Mountain (USA) Buona prestazione di squadra e in particolare di Guglielmo Bosca, nella serata di ieri, nel SuperG di Coppa del Mondo di Sci alpino maschile, a Copper Mountain (Colorado; Usa - facebook.com Vai su Facebook

Ci siamo: il SuperG di Copper Mountain sta per iniziare ? Non perderti il grande Sci Alpino su Eurosport e Discovery+ #AlepineSkiing #CopperMountain Vai su X

LIVE Sci alpino, superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA: Paris ci prova, Franzoni cerca la scintilla. I pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG di Beaver Creek, ... Da oasport.it

A che ora lo sci alpino oggi in tv (5 dicembre): startlist superG Beaver Creek, streaming, pettorali di partenza - Oggi, venerdì 5 dicembre, sarà il superG ad animare la scena sulle nevi di Beaver Creek (USA), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Lo riporta oasport.it

Sci alpino oggi, SuperG maschile a Beaver Creek: a che ora e dove vederla in diretta - Favorito d'obbligo Marco Odermatt, l'Italia riparte dal sesto posto di ieri di Dominik Paris in discesa libera ... Scrive today.it

Coppa del Mondo Sci LIVE, 5 dicembre 2025: il Super-G maschile di Beaver Creek – start list, orari, diretta TV e italiani in gara - La Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna oggi sulla Birds of Prey di Beaver Creek, in Colorado, con il secondo Super- Secondo discoveryalps.it

LIVE! Primo SuperG maschile di Coppa del Mondo: Kilde torna dopo 684 giorni, Odermatt favorito, Dominik Paris non al top. La diretta scritta - A Copper Mountain, per la quarta tappa di Coppa del Mondo 2025/2026, debutta la velocità con il SuperG maschile. Segnala eurosport.it

Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Copper Mountain: risultati e classifica del super G e slalom gigante maschile LIVE - La Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 approda negli Stati Uniti con la tappa di Copper Mountain: scopri i risultati di super G e slalom gigante maschile. olympics.com scrive