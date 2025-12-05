LIVE Sci alpino superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA | occasione persa per Franzoni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.50 Eichberger al comando con appena 0.02 su Crawford. Sin qui nessuno ha sfruttato i pettorali bassi. Tocca al canadese Cameron Alexander. 19.49 Vediamo se la chance col pettorale n.3 la sfrutterà l’austriaco Stefan Eichberger. 19.48 Franzoni è secondo a 2 decimi da Crawford. C’è grande delusione. 19.47 Subito un errore per l’azzurro nella parte alta. Occasione già persa, purtroppo. Questo ragazzo non riesce a decollare. 19.46 Crawford fa segnare un tempo di 1’08?27. 19.45 Iniziato il superG maschile di Beaver Creek. 19.44 Crawford è pronto al cancelletto di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

